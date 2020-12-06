Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:28
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Yannis Salibur'un rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Badou Ndiaye xxx (Yannis Salibur dk. 62 ? (Aatif Chahechouhe dk. 76 ?)), Ndao xxx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Artur Sobiech xxx (Mevlüt Erdinç dk. 46 x)

Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x (Tarık Çetin dk. 46 x), Morozyuk x, Emir Dilaver x, Meriah xx, Melnjak x, Abdullah Durak xx, Donsah x (Yasin Pehlivan dk. 73 x), Onur Bulut x (Michalak dk. 46 x), Baiano x (Tunay Torun dk. 41 x), Fernando Andrade x (Samudio dk. 62 x), Loic Remy x

Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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