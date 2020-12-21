Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda hükmen mağlubiyetle ilgili flaş karara imza attı. Süper Lig'in ikinci yarısında, koronavirüs vakalarından dolayı sahaya çıkamayacak takımlara hükmen mağlubiyet gelecek ancak puan silme ya da ligden düşme olmayacak.

Koronavirüs talimatına göre oyuncu sayısı 14'ün altına düşen takımların maçları erteleniyordu. Söz konusu bu karar kaldırılacak ve takım sahaya çıkamazsa hükmen yenilgi getirilecek.

PUAN SİLME VE KÜME DÜŞME OLMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. TFF'nin yapacağı değişikliklerin özü şöyle: Koronavirüs nedeniyle 9 kişiden az oldukları için sahaya çıkamayan ve hükmen cezası uygulanan takımlara verilen puan silinme ve alt kümeye indirme cezası kaldırılacak.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. Maddesi'nde, "Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir" yer alıyordu, buradaki puan silme değişecek.

Aynı maddede bulunan, "Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar" maddesinde de değişikliğe gidilecek ve küme düşme ortadan kalkacak.

TRANSFERDE DE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere yapacağı biri kolaylık da transferde olacak. Koronavirüsten etkilenen takımları düşünen TFF, transferler için vergi ve SGK borcu olup olmadığına bakmayacak. TFF'nin alt yapıdan gelen oyuncular konusunda da kulüplere kolaylık sağlayacağı, takım listesi dışında kalan gençler için kolaylık sağlayacağı da belirtildi.