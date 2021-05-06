Süper Lig ekibi Gaziantep kalan maçlarında en fazla puana talip
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Süper Lig ekibi Gaziantep kalan maçlarında en fazla puana talip

Süper Lig ekibi Gaziantep kalan maçlarında en fazla puana talip
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Gaziantep Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in kalan haftalarında en fazla puanı almak için çaba göstereceklerini söyledi.

Gaziantep Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in kalan haftalarında en fazla puanı almak için çaba göstereceklerini söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine, özellikle geçen haftaki Sivasspor mağlubiyetinin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Sivas ekibine karşı üstünlük kurup ligde ilk 5 için iddialı bir konuma gelmek istediklerini belirten Büyükekşi, "Ancak yediğimiz şanssız bir golle yenildik. İkinci yarıda pozisyonlar da yakaladık ama futbol böyle bir oyun. Bazen doğruları yapsanız da skora ulaşamazsınız, bazen de en kötü gününüzde kazanırsınız. Sivasspor maçını unutmak zorundayız. Bizler oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan üç maçta en iyi şekilde sonuçlar alarak ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalan maçların her birinin kendileri adına final niteliğinde olacağını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Süper Lig'in sona ermesine üç maç ve 10 günlük bir süre kaldı. Geride kalan 39 haftada alınan sonuçların anlam kazanması için ligin sonunun ne kadar önem teşkil ettiğinin farkındayız. Önce Kayserispor, ardından Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacağız. Ama şartlarımız ne olursa olsun oyuncularımıza gönülden inanıyorum. İnşallah ligi taraftarımızın gurur duyacağı bir noktada tamamlayarak, onları mutlu etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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