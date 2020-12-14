Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
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Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı

14.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:16
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 12. haftasında DG Sivasspor, FT Anlatyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 12. haftasında DG Sivasspor, FT Anlatyaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton'un ceza sahasına yaptığı ortada Fredy'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel pasını Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunu şutunda top Boffin'in ellerinde kaldı.

18. dakikada Rabin Yalçın uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top kalenin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası içerisinde Appindangoye, Amilton'a faul yaptı. Hakem Özkahya önce penaltı kararı verdi, ardından VAR'dan gelene uyarıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.

40. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Gradel rakiplerini geçip topu kaleye göndermek istedi. Boffin topa hakim oldu.

49. dakikada Jahovic'in köşe atışından topu kaleyi göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Nuri'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin şutunda Samassa golü engelledi.

76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

86. dakikada Gökdeniz, topu ceza sahası içeresindeki arkadaşı Orgill'e göndermek istedi. Kalesini terk eden Samassa topu uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satmaz xx, İlker Takpak xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Barış xx (Camara dk. 64 xx), Uğur xx, Fajr xx, Claudemir xx (Kone dk. 75 xx), Hakan xx, Yatabare xx (Felix dk. 80 ?), Kayode xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kerem,Ninga

Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay

FT Antalyaspor: Boffin xx, Naldo xx, Ersan xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Fredy xx, Sam xx (Orgill dk.63 xx), Pudolski xx (Eren dk. 85 ?), Amilton xx (Gökdeniz dk. 63 xx), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Mert, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Gradel (Sivasspor)

(İHA)

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı
Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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