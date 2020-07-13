Süper Lig: Denizlispor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Denizlispor'da Aissati uzak bir mesafeden çok sert bir vuruşla kaleye gönderdiği topu, kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.

11. dakikada Trabzonspor'da Sosa'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı ancak etkili bir vuruş yapamadı.

14. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün şık ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağalara gönderdi. 0-1

29. dakikada, Denizlispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın etkisiz vuruşu kaleci Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

33. dakikada Denizlispor savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, kaleci Hüseyin aynı güzellikte kurtararak gole izin vermedi.

35. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu sonrası ev sahibi ekip hızlı hücum fırsatı yakaladı. Sacko'nun taşıdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Recep'in arka direğe ortaladığı topla oluşan tehlikeyi Abdülkadir Ömür önledi.

42. dakikada Denizlispor'da Sackey'in çerçeveyi bulan sert şutunda top, kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Erdinç Sezertam xxx, Serkan Çimen xxx

Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx, Mustafa xxx, Oğuz xx, Bergdıch xx, Murawskı xx, Sacko xx, Recep Niyaz xx, Sackey xx, Aissati xx, Rodallega xx

Yedekler: Ali Eren, Muhammet, Mbamba, Sedat, Estupınan, Onazi, Alihan, Özgür, Olcay

Teknik Direktör: Levent Kartop

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereıra xx, Hosseını xx, da Costa xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Abdülkadir Ömür xx, Sorloth xx,

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Marques, Ndıaye, Doğan, Carvalho, Bilal, Koray, Serkan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Ekuban (dk. 14) (Trabzonspor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA