Süper Lig: Denizlispor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

03.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:02

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Denizlispor savunmasında Youssef topu uzaklaştırmakta gecikince Soner'e çarpan top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-1



18. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortalayan Zeki Yavru'nun hava topuna yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı.



23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Kaleciden seken topu Serdar Gürler tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.



28. dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hakeme yaptığı itirazlar üzerine sarı kart gördü.



40. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega yerden kaleye gönderdiği top kale direğinin hemen yanından auta gitti.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çavuş xx, Deniz Caner Özaral xx



Denizlispor: Stackhowiak xx, Mustafa Yumlu xx, Youssef xx, Özgür Çek xx, Zeki Yavru xx, Murawski xx, Onazi ? (Aissati dk. 8 x), Sedat Şahintürk xx, Modou Barrow xx, Recep Niyaz xx, Rodallega xx



Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Estupinan, Zakarya, Alihan Kalkan, Olcay Şahan, Isaac Sackey



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Göztepe: Beto xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Gassama xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Serdar Gürler xx, Napoleonı xx, Rana Jerome xx



Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Borges Mora, Marcio da Costa, Biyogo Poko, Hüseyin Bulut, Kamıl Antonı, Zlatko Trıpıc, Yalçın Kayan, Leo Schwechlen, Murat Paluli



Teknik Direktör: Ersan Parlatan



Gol: Serdar Gürler (dk. 9) (Göztepe)



Sarı Kartlar: Mehmet Özdilek (Teknik Direktör) (Denizlispor), Gassama (Göztepe) - DENİZLİ

Kaynak: İHA