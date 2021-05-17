Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı

Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, 2020/2021 sezonunda 250 milyon lirayla yayın gelirinden en fazla payı alan takım oldu. Sarı-kırmızılıları şampiyon Beşiktaş 230 milyon lira, üçüncü Fenerbahçe de 228 milyon lirayla takip etti.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yayın geliri pastasından alınan paylar netlik kazandı. Galatasaray, Süper Lig'de 2. olmasına rağmen yayın gelirinden kasasına en fazla para koyan takım oldu.

250 MİLYON LİRALIK GELİR

Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü. Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından kulüplerin alacağı miktarlar da belli oldu. Buna göre en fazla geliri lig ikincisi Galatasaray kasasına koydu. Sarı-kırmızılı takım, toplamda 250 milyon liralık gelir elde etti. Galatasaray'ı şampiyon Beşiktaş 230 milyon lira, üçüncü Fenerbahçe de 228 milyon lirayla takip etti. Ligde mücadele eden takımlar arasında en az geliri ise 73 milyon lira ile son sıradaki Yukatel Denizlispor aldı.

ŞAMPİYONLUK SAYISI ETKİLİ OLDU

Galatasaray'ın rakiplerine oranla yaklaşık 20 milyon lira fazla pay almasını geçmiş şampiyonlukları sağladı. Süper Lig'de 22 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı yayın gelirinden 92 milyon lira aldı. Galatasaray'ı 19 şampiyonluğa karşılık 80 milyon lira alan Fenerbahçe ile 15 şampiyonluğa karşılık 63 milyon lira alan Beşiktaş izledi. Gelir paylaşım kalemlerinden "Ayak bastı parası" ile performans priminin toplamı Galatasaray ve Beşiktaş için eşit olurken, Fenerbahçe rakiplerine göre yaklaşık 1 milyon lira eksik aldı. Dağıtımda ciddi farklardan biri de ilk 6 priminde oluştu. Buna göre Beşiktaş 46 milyon lira ile en fazla payı elde etti. Galatasaray 37 milyon, Fenerbahçe ise 28 milyon lira gelir sağladı.

Süper Lig'de bu sezonki 2,5 milyar liralık gelirin 21 kulübe yaklaşık dağılımı şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı