Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

23.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:20

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Oynanacak maçlar, sakat ve cezalı oyuncular ile takımların muhtemel 11'leri şöyle:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Cinaz, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Umut Bulut, Henrique, Adebayor

SAKAT: Levent, Mensah, Alpay, Tavates, AtilaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Tribün: 25 TL

DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, YatabareSAKAT: RybalkaCEZALI: Yok-----------------------------------------------------

KASIMPAŞAFatih - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç,Sadiku, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, KoitaSAKAT: Pavelka, ThiamCEZALI: Hafez, VeyselBİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir Tribün: 35TL

GENÇLERBİRLİĞİErtaç Özbir - Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Polomat, Berat Özdemir, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Ayite, StancuSAKAT: Ahmet OğuzCEZALI: Candeias, Sio-----------------------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, CisseSAKAT: Lokman Gör, JuanfranCEZALI: Fabrice N'Sakala, Junior FernandesBİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Maraton ve Kapalı Tribün: 35 TL, Kale arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

GÖZTEPEBeto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome SAKAT: Poko CEZALI: Alpaslan Öztürk-----------------------------------------------------

BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Robin, Mina, Hadebe, Chaalali, Murat, Donald, Gökhan Töre, Guilherme, Fofana, JahovicSAKAT: Acquah, ErkanCEZALI: Eren TozluBİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 80 TL, Batı Üst: Tribün-60 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 60 TL, Doğu Alt Tribün: 45 TL, Doğu Üst Tribün: 40 TL, Güney Alt Tribün: 25 TL, Güney Üst Tribün: 25 TL, Kuzey Alt Tribün: 25 TL, Kuzey Üst Tribün: 25 TL, Misafir Tribünü: 32 TL

FENERBAHÇEAltay - Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Deniz, Rodrigues, MosesSAKAT: Max Kruse, Vedat Muriç

CEZALI: Isla

Kaynak: DHA