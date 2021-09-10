Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Tff yönetiminin deneyimli teknik direktörden boşalan koltuğa yabancı bir isim getirmek istediği öğrenildi.

LÖW, TEKLİFİ REDDETTİ

Hürriyet'in haberine göre; TFF yetkililerinin ilk görüşmesini gün içinde Joachim Löw ile gerçekleştirdiği yönünde haberler çıkarken Alman teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Alınan bilgiye göre; ilk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

TFF'YE ELEŞTİRİ YAĞDI

Süper Lig'e getirdiği yabancı oyuncu kuralıyla tepki çeken TFF'nin A Milli Takım'ı yabancı bir hocaya emanet edecek olması tartışma konusu oldu. Sosyal medyada futbolseverler, TFF yönetimini tutarsızlık yapıldığı konusunda eleştirdi.

Haberler.com - Spor Haberleri