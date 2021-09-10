Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak - Haberler Spor
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Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından yerine kimin geçeceği merak konusu olmuştu. TFF'de yabancı bir hocayla yola devam edilmesi yönünde fikir birliği oluştuğu öğrenildi. Süper Lig'e yabancı futbolcu sınırı getiren TFF'nin A Milli Takım'ı Türk olamayan bir hocaya emanet edecek olması tartışma konusu oldu.

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Tff yönetiminin deneyimli teknik direktörden boşalan koltuğa yabancı bir isim getirmek istediği öğrenildi.

LÖW, TEKLİFİ REDDETTİ

Hürriyet'in haberine göre; TFF yetkililerinin ilk görüşmesini gün içinde Joachim Löw ile gerçekleştirdiği yönünde haberler çıkarken Alman teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Alınan bilgiye göre; ilk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

TFF'YE ELEŞTİRİ YAĞDI

Süper Lig'e getirdiği yabancı oyuncu kuralıyla tepki çeken TFF'nin A Milli Takım'ı yabancı bir hocaya emanet edecek olması tartışma konusu oldu. Sosyal medyada futbolseverler, TFF yönetimini tutarsızlık yapıldığı konusunda eleştirdi.

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak

Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak
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Ali Gülhan
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