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Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık

Aytemiz Alanyasporlu Yunan ön libero Manolis Siopis ve hamile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu sosyal medya hesabından duyuran Siopis, kendisiyle yakın temasta olanlara da test yaptırmaları çağrısında bulundu.

13.08.2020 08:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:36

Aytemiz Alanyaspor'un geçen sezonun başında Aris Selanik takımından transfer ettiği ön libero Manolis Siopis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siopis, sezonun bitimiyle birlikte ülkesi Yunanistan'a tatile gitmişti. Yeni sezon hazırlıkları için Alanya'ya dönmesi beklenen Siopis'in gelmeden önce yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Siopis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık

"TÜM İNSANLARA BİLDİRMEYİ GÖREV GÖRÜYORUM"

Hamile olan eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Siopis, kendisi ile yakın temasta olan insanlara test yaptırmaları çağrısında bulunarak "Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim" dedi.

Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
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