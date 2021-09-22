Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. - Haberler Spor
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Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 yendi. 10. saniyede fileleri sarsan Muhammet Demir, Süper Lig'in bilinen en erken golünü atarken Gaziantep FK puanını 8'e yükseltti. Geçen hafta Fenerbahçe'yi devirerek çıkışa geçme planı yapan turuncu-lacivertliler ise bu sezon 5. mağlubiyetini alarak 3 puanla 18. sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Muhammet Demir'in 10. saniyede attığı golle damgasını vurduğu maçta Gaaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Kötü gidişe Fenerbahçe'yi yenerek son veren Başakşehir ise aldığı mağlubiyetle adeta başa sardı.

BAŞAKŞEHİR LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 10. saniyede Muhammet Demir kaydetti. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 10. sırada yer aldı. İlk puanlarını geçtiğimiz hafta alan Başakşehir ise 5. mağlubiyetini aldı ve 18. sırada yer buldu.

Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
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Haber: Süper Lig tarihine geçen maçta Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. - Haberler Spor
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