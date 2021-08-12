Süper Lig'de perde açılıyor
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Süper Lig'de perde açılıyor

Süper Lig'de perde açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yarın oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla start alacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yarın oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla start alacak.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. Sezonun açılış mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile, Fenerbahçe de Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile Malatya'da oynayacak. Başakşehir de evinde Alanyaspor ile mücadele edecek.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

21.45 Altay - Kayserispor

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

19.15 Sivasspor - Konyaspor

21.45 Giresunspor - Galatasaray

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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