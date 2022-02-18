Süper Lig'de olsa yer yerinden oynar! Fenerbahçe maçında tarihte görülmemiş hakem skandalı
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ikinci yarıda dördüncü hakem sakatlandı. UEFA'nın yedek hakemi kalmayınca dördüncü hakemin görevini yardımcı hakem yaptı. Yardımcı hakem hem ofsaytları gösterip hem değişikliklerle ilgilendi, tarihe geçti.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun uzun süre durması herkesin tepkisini çekti ancak gerçek sonradan anlaşıldı.
Karşılaşmanın İtalyan dördüncü hakemi Matteo Marchetti, ikinci yarıda sakatlandı. Yedek hakem bulundurulması gerekiyordu ancak görev yapacak kimse yoktu.
Dördüncü hakemin yerine yardımcı hakem geçti. Yardımcı hakem hem değişiklikleri yaptı hem de ofsayt bayrağını kaldırdı.
Üst düzey teknolojinin entegre edilmeye çalışıldığı futbolda UEFA gibi bir organizasyonun böyle bir hata yapması skandal olarak yorumlandı.