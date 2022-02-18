Süper Lig'de olsa yer yerinden oynar! Fenerbahçe maçında tarihte görülmemiş hakem skandalı

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun uzun süre durması herkesin tepkisini çekti ancak gerçek sonradan anlaşıldı.

HAKEM SAKATLANDI

Karşılaşmanın İtalyan dördüncü hakemi Matteo Marchetti, ikinci yarıda sakatlandı. Yedek hakem bulundurulması gerekiyordu ancak görev yapacak kimse yoktu.

İKİ GÖREV BİRDEN

Dördüncü hakemin yerine yardımcı hakem geçti. Yardımcı hakem hem değişiklikleri yaptı hem de ofsayt bayrağını kaldırdı.

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Üst düzey teknolojinin entegre edilmeye çalışıldığı futbolda UEFA gibi bir organizasyonun böyle bir hata yapması skandal olarak yorumlandı.