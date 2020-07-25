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Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım

Süper Lig'de son hafta maçları, bu akşam oynanacak 7 maçla devam edecek. Küme düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor'la, Rizespor'un F.Bahçe'yle, Yeni Malatyaspor'un Gaziantep'le ve Denizlispor'un Ankaragücü'yle oynayacağı maçlardan sonra küme düşen takımlar netleşecek. Maçların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
25.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:00

Süper Lig'de 2019/20 sezonu heyecanı, 34. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona eriyor. Bugün oynanacak 7 maçın ardından, Ankaragücü ile birlikte ligden düşecek diğer 2 takım da belli oluyor.

Saat 21:00'da başlayacak maçlarda Hes Kablo Kayserispor sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, Çaykur Rizespor Fenerbahçe deplasmanında, Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ve Denizlispor da kendi evinde Ankaragücü ile mücadele ediyor.

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında Halis Özkahya, Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçında Arda Kardeşler ve Denizlispor-Ankaragücü maçında da Alper Ulusoy düdük çalıyor.

Hayati öneme sahip 4 karşılaşmanın da canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte takımların sahaya çıktığı 11'ler;

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz Kaan, Boldrin, Tunay, Skoda

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson

Gaziantep: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak, Saba, Orgill

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