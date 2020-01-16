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Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak.

16.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:44
Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak.

Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.

Puan durumu

Demir Grup Sivasspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR17 11 4 2 35 16 19 37
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR17 9 6 2 32 17 15 33
3. TRABZONSPOR17 9 5 3 35 19 16 32
4. FENERBAHÇE17 9 4 4 34 21 13 31
5. BEŞİKTAŞ17 9 3 5 27 22 5 30
6. AYTEMİZ ALANYASPOR17 8 5 4 31 16 15 29
7. GALATASARAY17 7 6 4 23 15 8 27
8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR17 6 6 5 32 22 10 24
9. GAZİANTEP FK17 6 6 5 26 28 -2 24
10. GÖZTEPE17 6 5 6 19 20 -1 23
11. YUKATEL DENİZLİSPOR17 6 4 7 19 23 -4 22
12. ÇAYKUR RİZESPOR17 6 2 9 17 27 -10 20
13. GENÇLERBİRLİĞİ17 4 6 7 28 32 -4 18
14. KASIMPAŞA17 4 3 10 26 34 -8 15
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR17 3 6 8 15 24 -9 15
16. ANTALYASPOR17 3 5 9 15 33 -18 14
17. MKE ANKARAGÜCÜ17 2 6 9 15 34 -19 12
18. HES KABLO KAYSERİSPOR17 2 4 11 16 42 -26 10

18. hafta programı

Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

Kaynak: AA
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