Süper Lig'de Fikstür Çekildi: İşte Derbiler

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi yapıldı.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimi; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından, Süper Lig kulüp temsilcilerinin ve beIN Sports yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

DERBİLER

İlk derbi 6. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında olacak. 11. haftada Galatasaray- Fenerbahçe, 14. haftadaysa Beşiktaş-Galatasaray maçları oynanacak.

(İHA)