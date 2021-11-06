Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı - Haberler Spor
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Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı

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Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Başakaşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu göreve geldiği günden bu yana ligde fırtınalar estirirken üst üste 4. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Emre Belözoğlu yönetiminde büyük çıkış yakalayan İstanbul ekibi mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci, 59. dakikada Edin Visca ve 61. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 90+2. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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