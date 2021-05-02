Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybederek bu sezon lige veda eden ilk takım oldu. Haftalardır son sıradan kurtulamayan yeşil-siyahlılar bitime 3 hafta kala resmen küme düştü.