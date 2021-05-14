Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan