Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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