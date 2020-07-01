Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programı açıklandı
Ligin 33'üncü haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak - Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programı açıklandı.
01.07.2020 21:22 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:03
Ligin 33'üncü haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak
-
Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programı açıklandı.
Ligin 33'üncü haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.İki haftanın maç programı şöyle;---32. HAFTA11 TEMMUZ CUMARTESİ: 21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)12 TEMMUZ PAZAR: 18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)13 TEMMUZ PAZARTESİ: 18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)---33. HAFTA17 TEMMUZ CUMA: 21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)18 TEMMUZ CUMARTESİ: 21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)19 TEMMUZ PAZAR: 18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)20 TEMMUZ PAZARTESİ: 21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
Kaynak: DHA