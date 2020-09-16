Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek2020-2021 Sezonu Süper Lig 2'nci hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı
16.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:57

Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

2020-2021 Sezonu Süper Lig 2'nci hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

18 EYLÜL CUMA: 20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)19 EYLÜL CUMARTESİ: 13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)20 EYLÜL PAZAR: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)21 EYLÜL PAZARTESİ: 20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)

 


Kaynak: DHA

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