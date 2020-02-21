Haberler » Spor » Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti.

21.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:20
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. , A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı Hakan topu kafası ile kontrol etmek istedi. Caulker'in müdahalesi ile Hakan yerde kaldı. VAR'a giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada Mert Hakan kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istese de, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.


32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.


37. dakikada Bakasetas, kazandığı topu ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Top dışarı çıktı.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Aaron xx, Erdoğan xx, Marcelo xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx, Yasin xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Armin, Furkan, Claudemir, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


A. Alanyaspor: Marafona xx, Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Onur xx, Siopis xx, Musa xx, Bammou xx, Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xx


Yedekler: Cenk, Eray, Vitoria, Carneiro, Kanak, Mustafa, Umut, Tzavellas, Emircan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)


Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor) - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler