Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Gökhan Töre ile duvar pası yaparak ceza alanı içine giren Adem Ljajic, Kvrzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

4. dakikada beyaz noktaya gelen Ghezzal, topu kalecini kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Alibec'in ortasına penaltı noktasına yakın bir yerden Pedro Henrique vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

12. dakikada Josef'ten seken topu alan Karlo Muhar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla yan ağlarda kaldı.

13. dakikada yay üzerinde topla buluşan Ghezzal pasını Adem Ljajic'e çıkardı. Ljajic de sol kanattan ceza alanına bindirme yapan N'Koudou'ya aktardı. Bu futbolcunun sağ çapraz dar açıdan çektiği şutta top filelere gitti. 2-1

18. dakikada Attamah'ın pas hatasında topu kapan Gökhan Töre'nin şutu, Kayseri savunmasına da çarpıp kornere çıktı.

19. dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner atışında Josef'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xxx, Montero xx, N'Sakala xx, Josef xxx, Necip xx, Adem Ljajic xxx, Ghezzal xxx, N'Koudou xxx, Gökhan Töre xx

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Dorukhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

HK Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Nehuen Paz xx, Kolovetsios xx, Aziz Behich xx, Joseph Attamah x, Karlo Muhar xx, Aaron Lenon x, Alibec x, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak x

Yedekler: Lung, İsmail Çipe Yasir, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Sabovic, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Anton Maglica, Luckassen

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ghezzal (dk. 4 pen.), N'Koudou (dk. 13) (Beşiktaş), Pedro Henrique (Kayserispor)

Sarı kartlar: Josef, Rosier (Beşiktaş)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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