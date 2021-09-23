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Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Umut Bozok ceza yayı üzerinde önüne düşen topa sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.

7. dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi.

36. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Diedhiou'nun yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

41. dakikada Awaziem'in savunma arkasına attığı topla ceza sahasına giren Diedhiou'nun yaptığı vuruş kalecide kaldı.

53. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Davidson'un pasında kale önünde Efecan Karaca ayak içiyle net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın altıpasa gönderdiği pasta Tarkan topu yandan auta gönderdi.

71. dakikada Umut Bozok'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradonivoc'in şutunu kaleci Serkan kurtardı.

82. dakikada Alanyaspor, Davidson'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Bilal Gölen xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Borja xx, Milunovic xx, Awaziem xx, Juanfran xx (Tayfur Bingöl dk. 76 x), Umut Güneş xx, Fatih Aksoy xx (Novais dk. 86 ?), Davidson xx, Emre Akbaba xx (Efkan Bekiroğlu dk. 86 ?), Efecan Karaca xx, Diedhiou xx (Babacak dk. 64 x)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy Eduardo, Candeias, Mevlja

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Eren Elmalı x (Sakıb Aytaç dk. 86 ?), Brecka x, Bruma x, Feyzi Yıldırım x, Tarkan Serbest x, Sadiku x (Hajradinovic dk. 70 x), Eysseric x, Travnik x (Ahmet Engin dk. 89 ?), Yusuf Erdoğan x (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Umut Bozok x

Yedekler: Harun Tekin, Erdem Canbolat, Don, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Efecan Karaca (dk. 53), Davidson (dk.82) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Travnik, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Bruma (Kasımpaşa), Fatih Aksoy (Alanyaspor)

(İsa Akar/İHA)

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0

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Haber: Süper Lig: Alanyaspor: 2- Kasımpaşa: 0 - Haberler
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