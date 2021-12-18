Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.

18. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

19. dakikada Davidson'un kornerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Güneş'in müsait pozisyondaki vuruşu kalecide kaldı.

24. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Balotelli'nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada, Stambouli'nin kafası yandan auta gitti.

26. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı çizgisinde topla buluşan Vargas'n vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Novais'in ara pasında ceza alanına giren Diedhıou kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi. 1-1

43. dakikada Vargas'ın sol kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Balotelli'nin kafası ağlara gitti. 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Bahattin Duran x, Murat Altan x

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Tayfur Bingöl x, Umut Güneş xx,Awaziem x, Novais xx, Fatih Aksoy x, Juan Fran x, Mevlja x, Efecan Karaca x,Davidson x, Dıedhıou xx

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Leroy, Ahmet Ildız, Babacar, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Candeias, Oğuz Aydın

Teknik sorumlu: Bülent Korkmaz

Adana Demirspor: Muric x, Svensson x, Tayyip Talha Sanuç x, Samet Akaydın x, Stambouli, Kaan Kanak x, Yunus Akgün xx, Bjarnason x, Vargasx x, Gökhan İnler x, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Assombalonga, Belhanda, Akıntola, İzzet Çelik, Castro, Tarık Çamdal, Sylvanus, Rassoul

Teknik direktör: Vincenzo Montella

Goller: Vargas (dk. 26), Balotelli (dk. 43) (Adana Demirpor), Diedhıou (dk. 30) (Alanayspor)

Sarı kart: Tayfur Bingöl (Alanyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

 Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünlerinde kıyamet koptu: Yönetim uyuma

Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünlerinde kıyamet koptu: Yönetim uyuma

 İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcudan enfes bir röveşata

İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcudan enfes bir röveşata

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title