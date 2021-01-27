Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı
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Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı

27.01.2021 23:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:10
Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının uzatma dakikalarında saha kenarı karıştı. Çıkan olay sonrasında hakem, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın son anlarında ortalık karıştı.

İki takımın teknik heyeti birbirine girerken çıkan kavgada Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart gördü.

Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı

MAÇ 13 DAKİKA UZADI

Karşılaşma kavga sonrası uzun bir süre durdu. Gerilimin sona ermesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, olayların ardından maçın sonuna 13 dakika ilave süre ekledi.

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