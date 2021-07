Super coin nedir? Güncel SuperFarm (SUPER) coin yorum ve grafiği

SuperFarm bugünkü fiyatı ₺4,39 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺177.120.061 TRY. SuperFarm son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #398, piyasa değeri ₺447.582.330 TRY. Dolaşımdaki arz 101.909.750 SUPER coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 SUPER coin.

SUPERFARM (SUPER) NEDİR?

SuperFarm bir çapraz zincir merkezi olmayan finansman (olan Defi yeni Aynen jeton (uygulamaya geçmesi gibi inşa) protokolü NFT'ler programlama için gerek kalmadan). Bir pazar yeri ve bir dizi yenilikçi araç, herhangi bir projenin kendi kurallarıyla bir çiftliği dağıtmasına olanak tanır.

SuperFarm, herhangi bir kodlama gerektirmeden bir NFT çiftliğine dönüştürerek herhangi bir simgeye fayda sağlamak için tasarlanmıştır. Bir dizi görsel araç sayesinde kullanıcılar, özelleştirilebilir kurallara ve ince ayarlı teşviklere sahip yeni bir çiftlik kurabilir. Çiftlikler, likidite sağlayıcılarını kolayca ödüllendirebilir, uzun vadeli hisseleri teşvik edebilir veya kamu hizmetleri içeren bir NFT aracılığıyla bir projenin hizmetlerine erişim sağlayabilir.

Kavramsal olarak, SuperFarm kapsamlı bir NFT pazarıdır. Kullanıcıların kendi NFT'lerini oluşturmalarına, NFT'ler için para toplamalarına, ERC-20 jetonları oluşturmalarına ve NFT'leri video oyunu öğelerine bağlamalarına olanak tanır.

SUPER, SuperFarm'ın yönetişim, ücretler, stake etme ve NFT düşüşleri için kullanılan yardımcı programı simgesidir. SuperFarm platformu, 31 Mart 2021'de NFT Drops ve NFT Launchpad ile piyasaya sürüldü.

SUPERFARM'IN KURUCULARI KİMDİR?

Elliot Wainman, SuperFarm'ın kurucu ortağı ve CEO'sudur. Wainman, Amerikalı bir etkileyici ve kripto blog yazarıdır.

Projenin ilk özel finansman turu, Bitcoin.com, Spark Digital Capital, GBV Capital, Solidity Ventures ve Animoca Brands tarafından yönetildi ve SuperFarm'ın 1,1 milyon dolarlık finansman sağlamasına izin verdi.

SUPERFARM'I (SUPER) BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

SuperFarm, platforma ve kullanıcı arayüzüne odaklanan bir NFT çerçevesi oluşturuyor. SuperFarm için ana zorluk, yardımcı program oluşturarak ve NFT Farming için bir platform sağlayarak kullanımı kolay bir DeFi ve NFT altyapısı oluşturmaktır. Kullanıcıların kolayca çiftlikler kurmasına, jetonları veya NFT'leri dağıtmasına ve kendi pazarları aracılığıyla satış yapmasına olanak tanır.

SuperFarm ayrıca kripto ekosistemleri ve oyun endüstrisi arasında bir bağlantı görevi görecek. AAA oyunlarında kullanılmak üzere toplanabilir jetonları desteklemeyi amaçlar. SuperFarm'ın NFT'leri ile kullanıcılar video oyunu deneyimine ve sınırlı sayıdaki ürünlere erişim elde eder. Üyeler varlıklarını kullanabilir ve değiştirebilirler.

SÜPER belirteci, kullanıcılara SUPERVERSE, Ortak Video Oyunları ve sık NFT düşüşleri aracılığıyla kripto alanında bir dizi fırsata erişim sağlar.

DOLAŞIMDA KAÇ SUPERFARM (SUPER) COİN VAR?

SUPER, SuperFarm'ın yerel hizmet simgesidir ve yönetişim, ücretler, stake ve NFT eşantiyonları için kullanılır.

SUPER, 22 Şubat 2021'de Polkastarterplatform'da bir ilk dex teklifi ( IDO ) aracılığıyla piyasaya sürüldü. Maksimum arz, 10.000.000'u halka açık bir turun parçası olan 1.000.000.000 jetondur.

Toplam SUPER token arzı şu şekilde tahsis edilir: %25 stake etme, %5 NFT drop, %10 kurucu ve danışmanlar, %10 ekosistem, %5 tohum turu, %35 P1 (Özel satış) 1)/P2 stratejik/P3 piyango/likidite havuzu ve %10 geliştirmeye.

SUPERFARM AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

SuperFarm (SUPER), Ethereum blok zincirinde çalışan bir kripto para birimi belirtecidir. Ağı, çalışma kanıtı ( PoW ) fikir birliği mekanizması Ethash tarafından korunmaktadır.

SUPERFARM'I (SÜPER) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

SuperFarm (SUPER) aşağıdaki borsalarda listelenmiştir:

Binance

Gate.io

MXC.COM

Bilaksi

HitBTC