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Süper Amatör Küme'ye veda ettiler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Süper Amatör Küme'ye veda ettiler

Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 20 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme'de sezonun ardından küme düşen takımlar da belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubunda Sanayi Esnafspor, Talas Anayurtspor ve B Grubunda Yavuzspor ile Buğdaylıspor küme düşen ilk takımlar oldular. Dün akşam oynanan Tomarza Belediyespor- Başakpınar Belediyespor maçı ile birlikte küme düşen 5. takım da belli oldu.

3-0 Başakpınar Belediyespor'un üstünlüğü ile biten maç sonrasında Sanayi Esnafspor, Talas Anayurt, Yavuzspor, Buğdaylıspor ve Tomarza Belediyespor önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

Süper Amatör Küme'ye veda ettiler

İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakpınar, Kayseri, Tomarza, Talas, Spor, Haberler

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