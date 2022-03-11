Süper Amatör Küme'ye veda ettiler

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 20 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme'de sezonun ardından küme düşen takımlar da belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubunda Sanayi Esnafspor, Talas Anayurtspor ve B Grubunda Yavuzspor ile Buğdaylıspor küme düşen ilk takımlar oldular. Dün akşam oynanan Tomarza Belediyespor- Başakpınar Belediyespor maçı ile birlikte küme düşen 5. takım da belli oldu.

3-0 Başakpınar Belediyespor'un üstünlüğü ile biten maç sonrasında Sanayi Esnafspor, Talas Anayurt, Yavuzspor, Buğdaylıspor ve Tomarza Belediyespor önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor