Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.

07.10.2019 09:08
Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.


İşte haftanın toplu sonuçları;


Kayseri Şekerspor 5-3 Özvatan Gençlikspor


Buğdaylıspor 4-3 Kayseri Demirspor


M.P.Gençlerbirliği 2-0 Kayseri Yolspor


Kocasinan Ülküspor 3-1 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Sağlıkspor 4-1 Esen Makina Belsinspor


Hacılar Erciyesspor 3-2 Talas Anayurtspor


Develispor 0-1 Trend Gayrimenkulspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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