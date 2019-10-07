Süper Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 3.haftada oynanan 7 karşılaşmada 32 gol atılırken 4 kırmızı kart çıktı.
İşte haftanın toplu sonuçları;
Kayseri Şekerspor 5-3 Özvatan Gençlikspor
Buğdaylıspor 4-3 Kayseri Demirspor
M.P.Gençlerbirliği 2-0 Kayseri Yolspor
Kocasinan Ülküspor 3-1 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Sağlıkspor 4-1 Esen Makina Belsinspor
Hacılar Erciyesspor 3-2 Talas Anayurtspor
Develispor 0-1 Trend Gayrimenkulspor - KAYSERİ