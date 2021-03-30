Sungurlu'da çiftçilere 34 ton nohut tohumu dağıtıldı
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Sungurlu'da çiftçilere 34 ton nohut tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sungurlu'da çiftçilere 34 ton nohut tohumu dağıtıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 153 çiftçiye, yüzde 75 hibe desteğiyle 34 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 153 çiftçiye, yüzde 75 hibe desteğiyle 34 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, "Bugün dağıtacağımız 34 ton sertifikalı nohut tohumuyla inşallah Sungurlu'yu tarımda daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz. 153 çiftçimiz sertifikalı nohut tohumundan faydalanmış olacak. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun ise Sungurlu'da 153 çiftçimize yaklaşık 34 ton Azkan sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. Her bir çiftçi 9 torba yani 225 kilo alacak" dedi.

Nohut tohumu desteği sağlanacak çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) tespit ettiklerini anlatan Altun, "Dağıttığımız tohumun özelliği, biçerdöver ile hasat edilebiliyor olması. Devlet olarak en ücra köşedeki çiftçiye dahi dokunabilirsek mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen dağıtım törenine Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musab Altun ve çiftçiler katıldı. - ÇORUM

Sungurlu'da çiftçilere 34 ton nohut tohumu dağıtıldı
Sungurlu'da çiftçilere 34 ton nohut tohumu dağıtıldı
Sungurlu'da çiftçilere 34 ton nohut tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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