Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye Boyacı kaç yaşında, nereli? Sümeyye Boyacı başarıları

Yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Sümeyye Boyacı başarıları neler araştırıyor. Sporcu kariyeri ile dikkat çeken isim, katıldığı yarışmalar ve olimpiyatlarda sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Sümeyye Boyacı biyografisi haberimizde.

Sümeyye Boyacı kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Başarılı yüzücü, dahil olduğu şampiyonalarda başarıları ile dikkatleri çekiyor. Boyacı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sümeyye Boyacı nereli? Sümeyye Boyacı başarıları, ödülleri hakkında detaylar...

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Semra Boyacı ile İsmail Boyacı'nın ilk çocuğu olarak Eskişehir'de dünyaya geldi. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, aynı zamanda kalça çıkıklığına sahiptir.

2008 yılında yüzmeye başlayan Sümeyye Boyacı, 2013'te, antrenör ile spor hayatına adım attı. Haziran 2016'da, Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı olan 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti. 50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Boyacı, 100 m kurbağalama S6, 50 m serbest S5 ve 50 m kelebek S5 kategorilerinde ise serilerde elendi. Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. sırada yer aldı.2017 yılında Ligurya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazanırken, 50 m serbest S1-5 kategorisini 4. sırada tamamladı. 2017 yılı Aralık ayında, Meksiko'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarıştı.

Boyacı; 50 m sırtüstü S5 kategorisini 4., 50 m kelebek S5 kategorisini 6., 50 m serbest S5 ile 200 m serbest S1-5 kategorilerini ise 7. sırada tamamladı. Ağustos 2018'de, Dublin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı. Ertesi yılın Eylül ayında Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.