Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de patenle yola çıkan iki çocuktan biri, yangına giden itfaiye aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de patenle yola çıkan iki çocuktan biri, yangına giden itfaiye aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, salı günü saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmak için harekete geçti. Tam kapanmaya rağmen sokakta paten yapan iki çocuk, çıkan siren sesleri üzerine kenara çekilerek yangına hızla giden araçların gitmesini bekledi. Çocuklardan biri kısa bir süre sonra aniden yola fırlayarak, geriden gelen merdivenli itfaiye aracını fark etmedi. Çocuk, anlık bir hamle yapıp sola kaçarak, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ATLATILAN TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Çocuğun tehlikeli anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda paten yapan iki çocuğun siren çalarak gelen itfaiye aracını fark ederek kenara çekildiği ve bir itfaiye aracı geçtikten sonra aniden yola fırlayan patenli çocuklardan birinin geriden gelen merdivenli itfaiye aracının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Öte yandan itfaiye ekipleri, adrese ulaştıktan sonra yangına müdahale ederek söndürdü.

Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:03:05. #1.14#

title