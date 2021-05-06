Son dakika: SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de patenle yola çıkan iki çocuktan biri, yangına giden itfaiye aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SULTANGAZİ'DE PATENLİ ÇOCUK İTFAİYE ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de patenle yola çıkan iki çocuktan biri, yangına giden itfaiye aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, salı günü saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşmak için harekete geçti. Tam kapanmaya rağmen sokakta paten yapan iki çocuk, çıkan siren sesleri üzerine kenara çekilerek yangına hızla giden araçların gitmesini bekledi. Çocuklardan biri kısa bir süre sonra aniden yola fırlayarak, geriden gelen merdivenli itfaiye aracını fark etmedi. Çocuk, anlık bir hamle yapıp sola kaçarak, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ATLATILAN TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Çocuğun tehlikeli anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda paten yapan iki çocuğun siren çalarak gelen itfaiye aracını fark ederek kenara çekildiği ve bir itfaiye aracı geçtikten sonra aniden yola fırlayan patenli çocuklardan birinin geriden gelen merdivenli itfaiye aracının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Öte yandan itfaiye ekipleri, adrese ulaştıktan sonra yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı