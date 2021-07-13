Sultangazi'de kamyonet kasasında keyifli ancak tehlikeli yolculuk
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Sultangazi'de kamyonet kasasında keyifli ancak tehlikeli yolculuk

Sultangazi'de kamyonet kasasında keyifli ancak tehlikeli yolculuk
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de koltuk takımı taşınan ve arka kapağı açık kamyonet kasasındaki keyifli ancak tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de koltuk takımı taşınan ve arka kapağı açık kamyonet kasasındaki keyifli ancak tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Habibler bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önündeki  31 NEH 71 kamyonetin kasasında yapılan tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasna kaydetti. Arka kapağı açık haldeki kamyonetin kasasında taşınan kanepenin üzerinde bir kişinin uzanarak, tehlikeye aldırmadan yaptığı yolculuk görüntülere yansıdı. Yoluna devam kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.


Sultangazi'de kamyonet kasasında keyifli ancak tehlikeli yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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