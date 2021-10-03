Süleyman Atlı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süleyman Atlı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süleyman Atlı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

Norveç'in Başkenti Oslo'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi 57 kg'da temsil eden Süleyman Atlı yarı finale yükseldi.

Norveç'in Başkenti Oslo'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi 57 kg'da temsil eden Süleyman Atlı yarı finale yükseldi.

Seribaşı olduğu için ilk turu bay geçen Süleyman Atlı 2. turda Hintli Pankaj'ı (10-0) sayı tuşuyla Çeyrek finalde Japon Toshiya Abe'yi (5-2) yenerek yarı finale yükseldi. Atlı yarı finalde İranlı Alireza Nusrat Sarlak ile karşılaşacak.

65 kg Selahattin Kılıçsallayan ilk turda Dağıstan asıllı Belçikalı Eyub Muratobich Musaev'i 7-0, 2. turda Dağıstan asıllı Bahreynli Hacı Muhammed Ali'yi 4-3 yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Rus Zagir Shakhiev'e yenildi. Rus güreşçi yarı finalde Moğol Timur Tulga'yı yenerse güreşçimiz repesajda Hintli Rohit ile karşılaşacak.

79 kg Ramazan Sarı ilk turda Bulgar Oktay Ruzhdi Hasan'ı 10-0 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek Finalde U23 Avrupa 2.si Yunanlı Georgios Kougıoumtsidis'e 4-3 öndeyken son saniyelerde 5-4 yenildi. 92 kg Erhan Yaylacı ilk turda Polonyalı Zbigniev Baranowski'ye yenildi.

Fazlı Eryılmaz ve Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak

74 kg Fazlı Eryılmaz - Belarus Azamat Nurykau, 125 kg Taha Akgül- ABD'li Nicolas Edward Gwiazdowski ile bronz madalya için karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı

Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pınar Deniz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan
Spor Salih Uçan Marcao Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Demir Çelik Armin Laschet Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süleyman Atlı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:16:35. #1.11#