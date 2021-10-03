Süleyman Atlı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

Norveç'in Başkenti Oslo'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi 57 kg'da temsil eden Süleyman Atlı yarı finale yükseldi.

Seribaşı olduğu için ilk turu bay geçen Süleyman Atlı 2. turda Hintli Pankaj'ı (10-0) sayı tuşuyla Çeyrek finalde Japon Toshiya Abe'yi (5-2) yenerek yarı finale yükseldi. Atlı yarı finalde İranlı Alireza Nusrat Sarlak ile karşılaşacak.

65 kg Selahattin Kılıçsallayan ilk turda Dağıstan asıllı Belçikalı Eyub Muratobich Musaev'i 7-0, 2. turda Dağıstan asıllı Bahreynli Hacı Muhammed Ali'yi 4-3 yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Rus Zagir Shakhiev'e yenildi. Rus güreşçi yarı finalde Moğol Timur Tulga'yı yenerse güreşçimiz repesajda Hintli Rohit ile karşılaşacak.

79 kg Ramazan Sarı ilk turda Bulgar Oktay Ruzhdi Hasan'ı 10-0 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek Finalde U23 Avrupa 2.si Yunanlı Georgios Kougıoumtsidis'e 4-3 öndeyken son saniyelerde 5-4 yenildi. 92 kg Erhan Yaylacı ilk turda Polonyalı Zbigniev Baranowski'ye yenildi.

Fazlı Eryılmaz ve Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak

74 kg Fazlı Eryılmaz - Belarus Azamat Nurykau, 125 kg Taha Akgül- ABD'li Nicolas Edward Gwiazdowski ile bronz madalya için karşılaşacak. - İSTANBUL

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