Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Off-Road oyunları büyük ilgi gördü.

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Off-Road oyunları büyük ilgi gördü. Baraj nedeninle sular altında kalacak olan ilçede son kez düzenlenen oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

Yusufeli Belediyesi ve Off- Road Kulübü organizasyonunda düzenlenen oyunlar Çevreli köyünde hazırlanan özel parkurda gerçekleşti. Oyunlara, Erzurum, Iğdır, Rize'nin yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan'dan ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde toplam 46 ekip katıldı. Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 1,5 kilometre uzunluğundaki 31 parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar ile iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Oyunların açılışını Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, sıfır kapı numaralı araçla yarımcı pilot olarak yaparken, Kaymakam Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de izleyiciler arasında yerini aldı. Yarışların ardından kategorilerinde birinci olan sürücülere para ödülünün yanı sıra madalya verildi. - ARTVİN

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

Sular altında kalacak ilçede son Off -Road oyunları düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın: Kapanmayacak bir fark değil ancak bu oyunla zor

Sergen Yalçın: Kapanmayacak bir fark değil ancak bu oyunla zor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title