Sulama Projeleri Milli Kalkınma Hedeflerine Katkı Sağlamaktadır"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini aktardı.

DSİ tarafından gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarımın diğer sektörlerin de itici sektörü olduğunu belirten Aydın, projelerin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğini vurguladı.

Bu artışın il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı birçok sektöre yansıdığına işaret eden Aydın, "Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Aydın, Samsun'un su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların hizmetine sunmak için 8 önemli barajı inşa ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Samsun ve bulunduğu yöre için büyük önem taşıyan Derinözü Barajı'nda 77 metre yüksekliğinde depolanan su ile 41 bin 250 dekar gibi önemli bir arazi sulandı. 2005 yılında hizmete aldığımız Vezirköprü Barajı ise 75 metre yüksekliğinde olup, takriben 80 bin dekar münbit araziyi sulamaktadır.

Geçen yıl hizmete giren 19 Mayıs Barajı ise 90 metre yüksekliğindedir. Bu barajla Ondokuzmayıs ve Bafra ilçeleri ile Dereköy, Yörükler, Doğanca ve Çetinkaya'ya içme ve kullanma suyu sağlanacaktır. İçme suyu temini için 51 kilometrelik isale hattı inşa ediyoruz. Çalışmaların yarısı tamamlanmıştır. İçme suyu arıtma tesisinin de inşaat sözleşmesi imzalanmış, çalışmalara başlanmıştır. Menba kalitesinde içme suyu sağlayacağımız Ondokuzmayıs ve Bafra ilçeleri ile diğer beldelerimize hayırlı olsun."

Ladik Fındıcak, Terme Salıpazarı ve Asarcık Armutlu barajlarının inşaatlarının devam ettiğine dikkati çeken Aydın, Salıpazarı Barajı ile Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerine menba kalitesinde içme suyu sağlanacağını belirtti.



Son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 461 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, çiftçilere yılda 809 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını vurgulayan Aydın, "Samsunlu çiftçilerimizin hizmetine sunduğumuz sulama tesislerinden 122 bin 640 dekar araziyi sulayan Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması ile 132 bin 300 dekar araziyi sulayan Bafra Ovası Sulaması 1. kısım işleri en önemlilerinden ikisidir." açıklamasında bulundu.

Aydın, Samsun şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını Hasköy ve Kökçüoğlu su haznelerini inşa ederek çözdüklerini, 2005 yılında inşa edilen tesislerle şehre yıllık 15 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü çözüm bulmak için bütün havzayı ele alarak çalışıyoruz. Özellikle yukarı havzada ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesisleriyle dere yataklarında da taşkın koruma tesisleri inşa ederek taşkın zararlarını en aza indiriyoruz.



Bu kapsamda son 16 yılda inşa ettiğimiz 101 taşkın koruma tesisiyle Samsun şehir merkezi, 111 meskun mahal ve 27 bin 555 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Çalışmalarına devam ettiğimiz 25 taşkın koruma tesisiyle vatandaşlarımızı ve arazilerini korumaya devam ediyoruz. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA