Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar hayatı ve biyogorafisi!
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Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar hayatı ve biyogorafisi!

Spor dünyasının yakından tanıdığı Şükrü Hanedar, açıklamaları ve paylaşımları ile sık sık gündem oluyor. Peki, Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar kaç yaşında, nereli? İşte Şükrü Hanedar'ın hayatı ve biyografisi!

Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar hayatı ve biyogorafisi!
12.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:18

Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, spor gündeminde sık sık kendine yer buluyor. Sporseverleirn de merak konusu haline gelen Şükrü Hanedar hakkında, Şükrü Hanedar kimdir? Şükrü Hanedar hayatı ve biyografisi gibi konular araştırılıyor.

ŞÜKRÜ HANEDAR KİMDİR?

Şükrü Hanedar, Almanya doğumludur. Galatasaray Lisesi mezunu olan Şükrü Hanedar, Fatih Terim ile Fiorentina dönemi esnasında tanışmıştır ve onun tercümanlığını yapmıştır. Daha sonra onunla birlikte A Milli Takım ve Galatasaray'da da görevler üstlenmiştir. Şükrü Hanedar, son olarak Galatasaray'da A Takım İdari Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

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