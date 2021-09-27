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Şuhutlu sporcular Ege Wushu Kung fu Şampiyonası'na damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şuhutlu sporcular Ege Wushu Kung fu Şampiyonası'na damga vurdu

İzmir'de düzenlenen Ege Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Şuhutlu sporcuları 1.'lik, 2.'lik ve 3.'lük madalyalarını kazandı.

İzmir'de düzenlenen Ege Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Şuhutlu sporcuları 1.'lik, 2.'lik ve 3.'lük madalyalarını kazandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Karabağlar Spor Salonunda gerçekleştirilen Ege Wushu Kung Fu Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir tarafından 290 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvanın ikinci gününde Afyonkarahisar Şuhutlu sporcular Azra Kule, Mehmet Cankaya 60 kilogramda Ege Wushu Kung Fu 1.'si olurken, Huzeymenur Taner 38 kilogramda, Gülşen Oynağanlı 48 kilogramda, Behiç Şenbabaoğlu 48 kilogramda, Ekrem Minkar ise 35 kilogramda Ege Wushu Kung Fu 2.'si oldu. Serra Oğuz 38 kilogramda, Ebrar Eroğlu 45 kilogramda, Behlül Unsan 50 kiloğramda, Aybars Tulgar Mete Minikler 50 kilogramda Ege Wushu Kung Fu 3.'sü gelerek büyük bir başarıya imza attılar.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların başarıları memleketleri Şuhut ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhutlu sporcular Ege Wushu Kung fu Şampiyonası'na damga vurdu

Şuhutlu sporcular Ege Wushu Kung fu Şampiyonası'na damga vurdu

Şuhutlu sporcular Ege Wushu Kung fu Şampiyonası'na damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Şuhutlu sporcular Ege Wushu Kung fu Şampiyonası'na damga vurdu - Haberler Spor
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