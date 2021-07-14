Sudan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya et pazarlamak istiyor
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Sudan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya et pazarlamak istiyor

Sudan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya et pazarlamak istiyor
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Ekonomi

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, Sudan'da üretilen eti Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç etmek istediklerini belirtti.

Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, Sudan'da üretilen eti Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç etmek istediklerini belirtti.

Bakan Abdunnebi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu bakanlıkta kabul etti.

Büyükelçilik Müsteşarı Yunus Emre Koçak ve Bakanlık Müsteşarı Eslem Beşir'in de yer aldığı görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

Abdunnebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçi Neziroğlu'nun ziyaretinin, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu ve kendisinin de aralarında olduğu 5 bakanın 27 Mayıs'taki Türkiye temaslarının ardından gerçekleşmesinin çok önem taşıdığını ifade etti.

Ankara ziyaretinde Türkiye'nin hayvancılık alanındaki başarılı tecrübelerine vakıf olduklarını belirten Abdunnebi, hayvanlara kimlik verilmesi, mezbaha ve karantina merkezleri gibi konularda Türkiye'nin tecrübelerinden en iyi şekilde istifade etmek istediklerini dile getirdi.

"Türkiye'nin Sudan'ın yanında duruşunu takdir ediyoruz"

Kurban Bayramından sonra Türkiye'yi ikinci kez ziyaret edeceğini dile getiren Abdunnebi, "Türkiye ve Sudan arasında çok önemli iş birliği projeleri yapacağız. Türkiye'nin Sudan'ın yanında duruşunu takdir ediyoruz. İnşallah iki ülke arasında tam bir koordinasyon sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Sudan'da üretilen etin Türkiye'ye ve Türkiye vasıtasıyla Avrupa'ya ihraç edilmesi konusunun ele alındığını vurgulayan Abdunnebi, Türkiye ile et ihracatının yapılabilmesi için gerekli uluslararası standartların yerine getirilmesi amacıyla iki ülke bakanlıklarının temsilcilerinden bir heyet oluşturulması hususunda mutabık kalındığını kaydetti.

Ortak eylem planı hazırlanması konusunda mutabakat sağlandı

Yakın zamanda Türkiye-Sudan ilişkilerinin çok iyi noktaya geleceği konusunda olumlu beklentiler içinde olduğunu dile getiren Abdunnebi, Türkiye ve Sudan arasındaki köklü ve ezeli ilişkilerin iki ülkeye hayır getirmesini diledi.

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da "Her alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da iki ülke arasında çok ciddi iş birliği imkanları ve fırsatları var. Biz, bunları hızlı şekilde hayata geçirmek, Türkiye'nin hayvancılık alanındaki tecrübesini Sudan'la paylaşmak istiyoruz." dedi.

Bakan Abdunnebi'nin Kurban Bayramı'ndan sonraki Türkiye ziyaretinde bu tecrübeyi daha yakından görme fırsatı bulacağını ifade eden Neziroğlu, hayvancılık alanında ortak eylem planı hazırlanması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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