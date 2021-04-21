Subaru yarı iletken çip tedarikindeki problem nedeniyle ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
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Subaru yarı iletken çip tedarikindeki problem nedeniyle ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Subaru yarı iletken çip tedarikindeki problem nedeniyle ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japon otomobil üreticisi Subaru, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Subaru, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle, ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde imalata ara verdiğini duyurdu.

Nisan ayı sonuna kadar üretimi askıya alınan tesis, firmanın Japonya içi ve dışındaki toplam üretim hacminin yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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