Suat Serdar kimdir? Suat Serdar Türk mü? Suat Serdar hangi takımda oynuyor?

07.10.2019 17:25

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet etti. Bu gelişmenin ardından Suat Serdar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Suat Serdar hangi takımda oynuyor? Suat Serdar kimdir? Suat Serdar Türk mü? İşte Suat Serdar hakkında tüm detaylar…

SUAT SERDAR KİMDİR?

11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu'dur. Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'de takımında orta saha olarak forma giymektedir.

Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından Hassia Bingen'de başladı. 2008 yılında 1. FSV Mainz 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.

2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Martin Schmidt tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile VfB Stuttgart II karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Suat Serdar, 16 yaş altıdan itibaren Almanya'nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydi. Genç futbolcu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadı.

Suat Serdar

ŞENAOL GÜNEŞ SUAT SERDAR HAKKINDA NE DEDİ?

Almanya Milli Takımı'na davet edilen gurbetçi futbolcu Suat Serdar'la ilgili de konuşan Güneş, "Suat Serdar için sezon başında kampa gittim. Özellikle onun için gittim, babası da vardı. Görüşmeler yapıldı. Schalke'nin maçlarını da izledim. Suat ile ilgili olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Babası da söyledi. Evrakları bekleniyordu, hiç göndermediler. Zaman zaman konuştuğumuz oldu. Bu hafta Almanya Milli Takımı'na çağrıldığını duyduk. Demek ki daha önce bunun için hazırlık yaptı. Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Dana önce Alman milli takımına alınmayacağı söyleniyordu. Belki bizi yan tarafa koydu. Her Türk evladı milli takım tercihlerini başka yerlere yaparlarsa açık açık söylesinler. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Diğerleri için örnek olsun diye söylüyorum. Bu milli takım herkesin sahipleneceği bir milli takım olacaktır. Hiçbir ince hesabımız yok" açıklamasını yaptı.