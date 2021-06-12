Sualtı Federasyonunda bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı Manisa'da yapılacak
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Sualtı Federasyonunda bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı Manisa'da yapılacak

Sualtı Federasyonunda bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı Manisa'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda (TSSF) bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı 10-11 Temmuz tarihlerinde Manisa'da yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda (TSSF) bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı 10-11 Temmuz tarihlerinde Manisa'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı planlı faaliyet programında yer alan sınavlar 20 katılımcıyla gerçekleşecek.

Sınavlara katılmak için 2 Temmuz Cuma gününe kadar başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Sualtı Federasyonunda bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı Manisa'da yapılacak - Haberler Spor
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