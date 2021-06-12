Sualtı Federasyonunda bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı Manisa'da yapılacak
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda (TSSF) bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı 10-11 Temmuz tarihlerinde Manisa'da yapılacak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda (TSSF) bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı 10-11 Temmuz tarihlerinde Manisa'da yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı planlı faaliyet programında yer alan sınavlar 20 katılımcıyla gerçekleşecek.
Sınavlara katılmak için 2 Temmuz Cuma gününe kadar başvuruda bulunulabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er