Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı yapıldı
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Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı yapıldı

Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde faaliyet gösteren 30 su ürünleri kooperatif yetkilileri bir ayaya geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde faaliyet gösteren 30 su ürünleri kooperatif yetkilileri bir ayaya geldi. Kooperatif başkanlarının tek tek söz aldığı toplantıda su ürünleri sektörü ve balıkçılığın sorunları, çözüm önerileri balıkçı barınaklarının durumu ve talepler görüşüldü.

Toplantıya Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bahattin Bolel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yeşilkaya, ilgili teknik personel ile kooperatif yetkilileri katıldı.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında kooperatiflerin önemine değinerek, "Her alanda olduğu gibi pandemi dönemi maalesef balıkçımız için de zor bir dönem oldu. Fakat bunu hep birlikte bizi güçlü kılacak olan kooperatiflerimize sahip çıkarak bu çatı altında atlatacağız. Su ürünleri kooperatiflerimizin bir araya gelerek istişare içinde olacağı toplantı yapmak istedik. Sorunları tek tek konuştuğumuz toplantımızın, bu anlamda verimli olduğunu görüyorum. Sizden gelen sorunlara ilişkin çözüm bulmak için hep birlikte çalışacağız. Önerileriniz bizim için önemli. Toplantı bu anlamda hepimiz için memnuniyet verici oldu. Lütfen kooperatiflerimize sahip çıkalım. Güçlü kooperatif güçlü üretici anlamına gelir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Toplantıya katılım ve katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının ardından Datça Balıkçı Barınağı için S.S. Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi, Palamutbükü Balıkçı Barınağı S.S. Cumalı Su Ürünleri Kooperatifiyle kiralama sözleşmelerine imzalar atıldı.

İl Müdürü Barış Saylak, "Balıkçı barınaklarını kooperatiflerimize 10 yıllığına kiraladığımıza dair sözleşmeye imza attık. Balıkçılarımıza ve kooperatiflerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı yapıldı
Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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