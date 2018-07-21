Su Kuyusuna Düşen Yavru Köpeği Afad Ekipleri Kurtardı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Kaputaş Yaylası'nda İbrahim Yayar'a ait evin bahçesinde bulunan içi boş su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine ev sahibi Yayar ve komşuları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kuyunun 7 metre derinlikte olduğunu belirleyerek çalışmalara başladı. Köpek yavrusu, AFAD ekiplerinin, yarım saat süren çalışması sonunda düştüğü kuyudan çıkarıldı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.