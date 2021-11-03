Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir evin, içi dolu su kuyusuna düşen ve mahsur kalan 'Mercan' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Tepecik Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerindeki bir evin, içi dolu su kuyusunda köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 'Mercan' isimli köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Mercan, ekiplerce kurulan özel aparatlar sayesinde su kuyusundan çıkarılarak sahibi Nurten Mutlu'ya teslim edildi. Köpeğine kavuşan Mutlu, ekiplere teşekkür etti.