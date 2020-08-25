Stres, hazımsızlığa zemin hazırlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Stres, hazımsızlığa zemin hazırlıyor

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, "Dispepsi hastalarında tedavi, altta yatan hastalığa göre yapılmaktadır.

Stres, hazımsızlığa zemin hazırlıyor
25.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:10

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, "Dispepsi hastalarında tedavi, altta yatan hastalığa göre yapılmaktadır. Aynı zamanda depresyon ve kaygı bozukluğu gibi durumların sıklıkla birlikte bulunması nedeni ile hastalar psikiyatrik tedavi açısından da değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Soyer, hazımsızlık veya sindirim güçlüğü olarak tanımlanan dispepsiye ilişkin yaptığı açıklamada, dispepsinin toplumda oldukça sık görülen ve pek çok nedene bağlı ortaya çıkabilen bir durum olduğunu belirtti.

Karnın üst bölgesinde lokalize ağrı, yanma, dolgunluk ve erken doyma ile karakterize olduğunu ifade eden Doç. Dr. Soyer, şunları kaydetti:

"Dispepsi hastalarında şişkinlik, geğirme, bulantı gibi şikayetler de eşlik edebilir. Dispepsi toplumun yaklaşık yüzde 20-30'unda gözlenir. Kadınlarda, helikobakter pylori enfeksiyonunda, sigara içenlerde ve nonsteroid anti-inflamatuar türevi ağrı kesici ilaç kullananlarda dispepsi için risk artışı vardır. Hastaların yüzde 25'inde altta yatan organik bir neden varken yüzde 75'inde organik bir neden saptanamaz. Altta organik neden saptanamayan bu grup hastalar fonksiyonel dispepsi olarak adlandırılır."

Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, mide ülseri, gastrit, reflü, safra kesesi hastalıkları, yemek borusu, mide, pankreas ve karaciğer kanserleri, pankreatit, demir ilaçları, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar organik dispepsiye neden olabileceğini aktardı.

Psikolojik stres fonksiyonel dispepsiye zemin hazırlıyor

Soyer, dispeptik şikayetleri yeni ortaya çıkan bir hastada hikaye, muayene ve laboratuvar değerlendirmesi yapılması ve alarm semptomlarının varlığının sorgulanması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kilo kaybı, yutma güçlüğü, ağrılı yutma, demir eksikliği, kusma, ailede üst sindirim sistemi kanseri varlığı, muayenede karında kitle saptanması alarm semptomu olarak değerlendirilmekte olup bu semptomların olduğu hastalar muhakkak ileri incelemeye tabi tutulmalıdır. Geleneksel tanı yöntemleri ile dispepsiyi açıklayacak patoloji saptanamayan hastalar fonksiyonel dispepsi olarak değerlendirilir. Fonksiyonel dispepsi hastalarının bazılarında karnın üst bölgesinde ağrı ve yanma baskın iken bazılarında erken doyma veya yemek sonrası dolgunluk ön planda olabilir."

Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer "Fonksiyonel dispepsi yaşam süresine etkisi olmamasına karşın semptom şiddeti ve sıklıkla eşlik eden depresyonun neden olduğu bozulmuş hayat kalitesi nedeniyle önemli oranda iş gücü kaybına neden olmaktadır. Psikolojik stres fonksiyonel dispepsiye zemin hazırlamaktadır. Bu hastalarda uyku bozuklukları da oldukça yaygındır." ifadelerini kullandı.

Tedavi, altta yatan hastalığa göre yapılıyor

Soyer, ülser, reflü, pankreas veya safra kesesi hastalığı gibi organik bir neden saptanırsa bu durumun tedavi edildiğini belirterek, "Fonksiyonel dispepsinin yönetimi ise her zaman çok kolay olmayabilir. Bu hastalarda H. pylori var ise tedavi edilmeli sonrasında mide asidini baskılayıcı tedaviler, mide motilitesine etki eden tedaviler kullanılabilir. Dispepsi hastalarında tedavi, altta yatan hastalığa göre yapılmaktadır. Aynı zamanda depresyon ve kaygı bozukluğu gibi durumların sıklıkla birlikte bulunması nedeni ile hastalar psikiyatrik tedavi açısından da değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Ekonomi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi 3. Sayfa
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada 3. Sayfa
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Saylak Cüneyt Arkın Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Stres, hazımsızlığa zemin hazırlıyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 13:10:04. #1.14#
title