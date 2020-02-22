Stevie Awards'tan Akenerji'ye 3 ödül

22.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:22

Alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan iş dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen Stevie Ödül Programı kapsamında bu yıl ilk kez MENA Stevie Awards ödülleri verildi. Akenerji de İK alanında sunduğu projelerle toplamda 3 ödüle layık görüldü.



Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri, bu sene ilk kez düzenlediği yeni ödül programı MENA Stevie Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Türkiye'de enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Akenerji, 17 ülkeden yüzlerce projenin yarıştığı ve toplam 12 farklı kategorideki başvuruların değerlendirdiği organizasyonda, 3 ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.



Akenerji, 'Güç Santrali İşletimi ve Yönetimi Dersi' projesi ile 'Yaşama, Öğrenme ve Çalışma Alanları İnovasyonun'dan ve 'İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlama ve Uygulama İnovasyonu'nda' iki ödül alırken, 'İşveren Değer Önermesi' projesi ile de 'İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlama & Uygulama İnovasyonu'ndan bir ödül alarak toplam 3 dalda bronz ödüle sahip oldu.



2020 MENA Stevie Awards ödülleri, 21 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentinde düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA