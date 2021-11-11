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Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü ama efsanesi olduğu Liverpool'a değil

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Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü ama efsanesi olduğu Liverpool'a değil

Aston Villa, İskoç devi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı. İskoçya'da hocalığını ispatlayan Gerrard, efsaneleştiği Liverpool'a meydan okuyacak.

Futbolculuk kariyerini Liverpool'da tamamlayan, kulübün sembol isimlerinden Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti. Liverpool alt yaş takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018 yazında Rangers'ın başına geçen İngiliz hoca, namağlup şampiyonluk yaşamıştı.

Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Ama efsanesi olduğu Liverpool'a değil

"GURUR DUYUYORUM"

Steven Gerrard'ın ilk açıklaması, "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum" oldu.

Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Ama efsanesi olduğu Liverpool'a değil

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