Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha! Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'den - Haberler Spor
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Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha! Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'den

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Alman hoca Stefan Kuntz'u göreve getiren A Milli Takım'dan sonra Beşiktaş da benzer bir yol izliyor. Alman basınındaki habere göre; Daniel Farke, 48 saat Beşiktaş'a imza atacak.

Alman Sport1'in haberine göre; Beşiktaş, yeni teknik direktörü Daniel Farke'yi 48 saat içerisinde açıklayacak. Sözleşme uzun süreli olacak.

Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha! Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'den

ALMAN MODELİ

A Milli Takım'ın modelini Beşiktaş da uygulamaya koyuyor. Siyah-Beyazlılar, Dortmund'da yetiştirdiği gençlerle Alman futboluna damga vuran Farke'yi gündemine aldı.

Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha! Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'den

İŞLER KÖTÜ GİTTİ

Sport1'e göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

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