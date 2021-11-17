Stefan Kuntz: Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim

Play-off yarı final turundaki muhtemel rakiplerine de değinen tecrübeli teknik adam, "Büyükannemin söylediği bir söz ile yanıt vermek istiyorum, 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle ilgili olarak fazla düşünmemeniz lazım.' Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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