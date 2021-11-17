Stefan Kuntz: Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.
Play-off yarı final turundaki muhtemel rakiplerine de değinen tecrübeli teknik adam, "Büyükannemin söylediği bir söz ile yanıt vermek istiyorum, 'Etki edemeyeceğiniz şeylerle ilgili olarak fazla düşünmemeniz lazım.' Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.- Karadağ
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri